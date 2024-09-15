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Чанов: пока рано бить тревогу в адрес ЦСКА, команда играет с новым тренером

Чанов: пока рано бить тревогу в адрес ЦСКА, команда играет с новым тренером
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Российский тренер Вячеслав Чанов оценил результаты ЦСКА при Марко Николиче в текущем сезоне РПЛ.

«Во-первых, сейчас идёт начало сезона. Во-вторых, ЦСКА играет с новым тренером — меняется тактика команды. Так часто бывает в результатах с большими клубами, когда игра строится. Нужно время, не может всё быть с бухты-барахты. Пока рано бить тревогу в адрес ЦСКА, ведь сама игра производит хорошее впечатление. Просто не хватает кое-каких вещей, как в прошлом сезоне не хватало центральных защитников, а сейчас нет забивного нападающего», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА после восьми сыгранных матчей набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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