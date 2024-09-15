«Атлетико» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Валенсия» занимает 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала одно очко за четыре матча. «Атлетико» заработал восемь очков и располагается на пятой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона», которая заработала 15 очков за пять туров.