«Атлетико» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Валенсия» занимает 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала одно очко за четыре матча. «Атлетико» заработал восемь очков и располагается на пятой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона», которая заработала 15 очков за пять туров.
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