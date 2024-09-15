Марцел Личка обратился к игрокам «Динамо» Москва после победного матча с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обратился к игрокам своей команды после победного матча с «Оренбургом» (4:2) в 8-м туре РПЛ.

Видео доступно в аккаунте «Динамо» Москва в социальной сети «ВКонтакте».

«Любая победа всегда очень приятна. Особенно когда мы после 90-й минуты забиваем два гола. Можно играть по-другому, вы могли забивать три или четыре гола и спокойно доигрывать матч. Мы сами виноваты в том, что они забили нам два гола, потому что теряем концентрацию, не оцениваем ситуацию. Но эта победа нам очень важна», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

На 42-й минуте «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 48-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. На 54-й минуте форвард «Ахмата» Мауро Луна Диале отыграл один мяч. На 63-й минуте полузащитник грозненцев Лечи Садулаев сделал счёт 2:2. Победу «Динамо» принёс вингер Денис Макаров, забив гол на 90+3-й минуте. На 90+9-й минуте Лука Гагнидзе забил четвёртый мяч хозяев.