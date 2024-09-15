«Гавр» уступил «Тулузе» в матче Лиги 1, Кузяев провёл на поле все 90 минут

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Гавр». Игра прошла на стадионе «Тулуза». В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. «Тулуза» одержала победу со счётом 2:0.

На 71-й минуте забил нападающий «Тулузы» Шави Бабика. На 86-й минуте Янн Гбоу упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт встречи — 2:0. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провёл на поле весь матч.

После этого матча «Гавр» остался с шестью очками и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» набрала пять очков и поднялась на 10-е место.