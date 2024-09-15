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«Гавр» уступил «Тулузе» в матче Лиги 1, Кузяев провёл на поле все 90 минут

«Гавр» уступил «Тулузе» в матче Лиги 1, Кузяев провёл на поле все 90 минут
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Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Гавр». Игра прошла на стадионе «Тулуза». В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. «Тулуза» одержала победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
2 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Бабика – 70'     2:0 Гбоу – 86'    

На 71-й минуте забил нападающий «Тулузы» Шави Бабика. На 86-й минуте Янн Гбоу упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт встречи — 2:0. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провёл на поле весь матч.

После этого матча «Гавр» остался с шестью очками и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» набрала пять очков и поднялась на 10-е место.

Турнирная таблица Лиги 1
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