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«Чайка» и «Шинник» сыграли вничью в матче 10-го тура Первой лиги

«Чайка» и «Шинник» сыграли вничью в матче 10-го тура Первой лиги
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Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Чайка» принимала ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). Стартовый свисток игры прозвучал в 18:00 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счёт – 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
1:0 Руденко – 22'     2:0 Янов – 35'     2:1 Фёдоров – 43'     2:2 Малахов – 70'    

В составе хозяев забили Владислав Руденко и Данила Янов. У гостей отличились Захар Фёдоров и Артём Малахов.

После сегодняшнего матча «Чайка» набрала 14 очков. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Шинника», то он набрал 10 очков и пребывает на 15-м месте после 10- матчей.

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