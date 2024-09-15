«Чайка» и «Шинник» сыграли вничью в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Чайка» принимала ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). Стартовый свисток игры прозвучал в 18:00 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счёт – 2:2.

В составе хозяев забили Владислав Руденко и Данила Янов. У гостей отличились Захар Фёдоров и Артём Малахов.

После сегодняшнего матча «Чайка» набрала 14 очков. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Шинника», то он набрал 10 очков и пребывает на 15-м месте после 10- матчей.