Таранов: у «Краснодара» Мусаева совершенно другой футбол, хватит сравнивать его с Ивичем

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о результатах «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева в текущем сезоне.

«Хватит сравнить Мусаева с Ивичем! Сколько можно? У «Краснодара» Мусаева совершенно другой футбол. Я был в «Краснодаре» при Мусаеве и знаю, какой футбол он проповедует. Это более содержательный и атакующий футбол. В матче с «Ростовом» «Краснодар» добился хорошего результата, но не сказал бы, что игра была хорошей, ведь было много борьбы. «Краснодар» взял три очка и порадовал болельщиков, поэтому команда выполнила задачу на 90%», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» после восьми сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.