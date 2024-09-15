«Динамо» Махачкала прервало сухую серию «Спартака» из пяти матчей в РПЛ

В матче 8-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» у московского «Спартака» прервалась пятиматчевая серия без пропущенных мячей. Встреча проходит в эти минуты, после перерыва счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Ранее «Спартак» сыграл «на ноль» в пяти матчах Российской Премьер-Лиги подряд. Красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов» (3:0), воронежский «Факел» (3:0) и казанский «Рубин» (1:0), а также дважды сыграли вничью со счётом 0:0 с грозненским «Ахматом» и санкт-петербургским «Зенитом».