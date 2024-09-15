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«Динамо» Махачкала прервало сухую серию «Спартака» из пяти матчей в РПЛ

«Динамо» Махачкала прервало сухую серию «Спартака» из пяти матчей в РПЛ
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В матче 8-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» у московского «Спартака» прервалась пятиматчевая серия без пропущенных мячей. Встреча проходит в эти минуты, после перерыва счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    

На 36-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Ранее «Спартак» сыграл «на ноль» в пяти матчах Российской Премьер-Лиги подряд. Красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов» (3:0), воронежский «Факел» (3:0) и казанский «Рубин» (1:0), а также дважды сыграли вничью со счётом 0:0 с грозненским «Ахматом» и санкт-петербургским «Зенитом».

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