Сегодня, 15 сентября, в 10-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 15 сентября:

«Уфа» — «Родина» — 2:0;

«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» — 2:0;

«Тюмень» — «Сокол» — 0:1;

«Чайка» — «Шинник» — 2:2.

В понедельник, 16 сентября, состоятся два заключительных матча 10-го тура. Тульский «Арсенал» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а московское «Торпедо» примет калининградскую «Балтику».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата возглавляет тульский «Арсенал», набравший 19 очков. На второй строчке находится «Урал» с 18 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо» (17).