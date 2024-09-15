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«Спартак» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил в первом тайме

«Спартак» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил в первом тайме
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В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    

На 37-й минуте игрок гостей Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота. Таким образом, «Спартак» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил в первом тайме.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на пятой строчке.

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