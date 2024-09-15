Мостовой: «Динамо» Мх — самая неудобная команда для «Спартака», у них надо учиться обороне

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал ничейный исход в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Спартак» (1:1).

«Прогнозировал тяжёлую игру для «Спартака» в Махачкале, недавно «Динамо» вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели — это их козырь против сильных команд. «Динамо» Махачкала сейчас самая неудобная команда для «Спартака». Можно так сказать.

Но «Спартак» молодцы. Московское «Динамо» вроде не должно было выигрывать, а потом бам-бам — и победа. «Локомотив» тоже не слишком уверенно обыграл «Оренбург». Так что такие команды, как «Динамо» Махачкала, неуступчивы. У них надо учиться игре в обороне», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.