«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в гостевом матче АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Гости одержали волевую победу — 2:1.

На 36-й минуте забил полузащитник «Вулверхэмптона» Марио Лемина. На 75-й минуте футболисты «Ньюкасла» смогли сравнять счёт: отличился защитник Фабиан Шер. На 80-й минуте гол забил нападающий гостей Харви Барнс, установив окончательный счёт встречи — 2:1.

После этого матча «Ньюкасл Юнайтед» набрал 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» с одним очком располагается на 18-й строчке.