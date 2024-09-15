«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в гостевом матче АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Гости одержали волевую победу — 2:1.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Лемина – 36' 1:1 Шер – 75' 1:2 Барнс – 80'
На 36-й минуте забил полузащитник «Вулверхэмптона» Марио Лемина. На 75-й минуте футболисты «Ньюкасла» смогли сравнять счёт: отличился защитник Фабиан Шер. На 80-й минуте гол забил нападающий гостей Харви Барнс, установив окончательный счёт встречи — 2:1.
После этого матча «Ньюкасл Юнайтед» набрал 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» с одним очком располагается на 18-й строчке.
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