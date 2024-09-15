«Спартак» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

На 20-й минуте Манфред Угальде вывел гостей вперёд. На 37-й минуте игрок красно-белых Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.