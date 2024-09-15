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«Вердер» обыграл «Майнц» в гостевом матче Бундеслиги

«Вердер» обыграл «Майнц» в гостевом матче Бундеслиги
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Завершился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и бременский «Вердер». Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. «Вердер» одержал победу в игре со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Дукш – 8'     1:1 Сон – 27'     1:2 Кён – 69'    
Удаления: нет / Фридль – 60'

На восьмой минуте забил нападающий «Вердера» Марвин Дукш, реализовав пенальти. На 27-й минуте счёт сравнял полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 60-й минуте с поля был удалён игрок «Вердера» Марко Фридль. На 69-й минуте вывел свою команду вперёд защитник «Вердера» Деррик Кён.

После этой победы «Вердер» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» идёт 15-м с двумя очками.

Сегодня, 15 сентября, завершился ещё один матч 3-го тура Бундеслиги, в котором играли «Аугсбург» и «Санкт-Паули». Встреча завершилась победой «Аугсбурга» со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Вольф – 47'     2:0 Тиц – 67'     2:1 Бухальфа – 75'     3:1 Кабадайы – 90+6'    
Турнирная таблица Бундеслиги
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