«Вердер» обыграл «Майнц» в гостевом матче Бундеслиги

Завершился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и бременский «Вердер». Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. «Вердер» одержал победу в игре со счётом 2:1.
На восьмой минуте забил нападающий «Вердера» Марвин Дукш, реализовав пенальти. На 27-й минуте счёт сравнял полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 60-й минуте с поля был удалён игрок «Вердера» Марко Фридль. На 69-й минуте вывел свою команду вперёд защитник «Вердера» Деррик Кён.
После этой победы «Вердер» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» идёт 15-м с двумя очками.
Сегодня, 15 сентября, завершился ещё один матч 3-го тура Бундеслиги, в котором играли «Аугсбург» и «Санкт-Паули». Встреча завершилась победой «Аугсбурга» со счётом 3:1.
- 15 сентября 2024
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