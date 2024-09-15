«Вердер» обыграл «Майнц» в гостевом матче Бундеслиги

Завершился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и бременский «Вердер». Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. «Вердер» одержал победу в игре со счётом 2:1.

На восьмой минуте забил нападающий «Вердера» Марвин Дукш, реализовав пенальти. На 27-й минуте счёт сравнял полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 60-й минуте с поля был удалён игрок «Вердера» Марко Фридль. На 69-й минуте вывел свою команду вперёд защитник «Вердера» Деррик Кён.

После этой победы «Вердер» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» идёт 15-м с двумя очками.

Сегодня, 15 сентября, завершился ещё один матч 3-го тура Бундеслиги, в котором играли «Аугсбург» и «Санкт-Паули». Встреча завершилась победой «Аугсбурга» со счётом 3:1.