Таранов — о дебюте Дзюбы за «Акрон»: для самарских фанатов имена не играют никакой роли

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о дебюте нападающего Артёма Дзюбы за «Акрон» в матче с «Химками». Тольяттинцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.

«Насколько я знаю самарских болельщиков, для них имена не играют никакой роли. Им самое главное, как человек будет играть, выкладываться на поле и приносить пользу команде. Благодаря этому Дзюба может заслужить любовь фанатов. Артём — парень с разным направлением деятельности, ведь его много в социальных сетях, в разных юмористических передачах, а также в футболе. Нельзя не отметить, что у Дзюбы очень большой опыт игры и он всегда настроен на победу. Такой футболист очень пригодится «Акрону». Надеюсь, что у него есть силы и энергия, чтобы доказывать свою состоятельность.

Не думаю, что «Акрон» — это последний контракт в карьере Артёма. Криштиану Роналду играет же, почему Дзюба не может? Главное, чтобы не мешали травмы. Артём — стабильный футболист, поэтому он может поиграть подольше», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.