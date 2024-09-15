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Таранов — о дебюте Дзюбы за «Акрон»: для самарских фанатов имена не играют никакой роли

Таранов — о дебюте Дзюбы за «Акрон»: для самарских фанатов имена не играют никакой роли
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о дебюте нападающего Артёма Дзюбы за «Акрон» в матче с «Химками». Тольяттинцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

«Насколько я знаю самарских болельщиков, для них имена не играют никакой роли. Им самое главное, как человек будет играть, выкладываться на поле и приносить пользу команде. Благодаря этому Дзюба может заслужить любовь фанатов. Артём — парень с разным направлением деятельности, ведь его много в социальных сетях, в разных юмористических передачах, а также в футболе. Нельзя не отметить, что у Дзюбы очень большой опыт игры и он всегда настроен на победу. Такой футболист очень пригодится «Акрону». Надеюсь, что у него есть силы и энергия, чтобы доказывать свою состоятельность.

Не думаю, что «Акрон» — это последний контракт в карьере Артёма. Криштиану Роналду играет же, почему Дзюба не может? Главное, чтобы не мешали травмы. Артём — стабильный футболист, поэтому он может поиграть подольше», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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