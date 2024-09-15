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Результаты матчей АПЛ 15 сентября

Результаты матчей АПЛ 15 сентября
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Сегодня, 15 сентября, в 4-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 прошли два заключительных матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей АПЛ 15 сентября:

«Тоттенхэм» — «Арсенал» — 0:1;
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2.

После 4-х туров турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Манчестер Сити», набравший 12 очков за четыре матча. Вторую строчку занимает «Арсенал» (10). Тройку лидеров замыкает «Ньюкасл Юнайтед» (10).

В зоне вылета находятся «Вулверхэмптон» с одной ничьей и тремя поражениями, «Саутгемптон» с четырьмя поражениями и «Эвертон» также с четырьмя поражениями.

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