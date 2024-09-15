Стали известны подробности перехода Виктора Давилы в «Америку»

Чилийский нападающий Виктор Давила самостоятельно выкупил свой контракт у ЦСКА и перешёл в мексиканскую «Америку». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, ЦСКА дополнительно получит € 500 тыс. от игрока при выполнении ряда условий. Также сообщается, что армейцы получат 20% от последующей продажи футболиста.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист провёл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В текущем сезоне игрок появился на поле шесть раз и записал на свой счёт два результативных паса. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.