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Английская Премьер-лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 15 сентября, матчем «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» завершился 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

Результаты матчей 4-го тура АПЛ:

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3;

«Брайтон» — «Ипсвич» — 0:0;

«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 2:2;

«Фулхэм» — «Вест Хэм» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 0:1;

«Манчестер Сити» — «Брентфорд» — 2:1;

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 3:2;

«Борнмут» — «Челси» — 0:1;

«Тоттенхэм» — «Арсенал» — 0:1;

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Англии после четырёх туров возглавляет «Манчестер Сити», набравший 12 очков за четыре матча. Вторую строчку занимает «Арсенал» (10). Тройку лидеров замыкает «Ньюкасл Юнайтед» (10).