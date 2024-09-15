Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри» в матче Серии А
Поделиться
Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. «Наполи» разгромил соперника со счётом 4:0.
Италия — Серия А . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Ди Лоренцо – 18' 0:2 Кварацхелия – 66' 0:3 Лукаку – 70' 0:4 Буонджорно – 90+3'
На 18-й минуте забил защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо с передачи нападающего Ромелу Лукаку. На 66-й минуте отметился голом нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, которому ассистировал также Лукаку. На 71-й минуте Лукаку с передачи Кварацхелии довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте отличился защитник «Наполи» Алессандро Буонджорно — 4:0.
После этой победы «Наполи» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с двумя очками идёт 18-м.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:04
-
19:59
-
19:56
-
19:54