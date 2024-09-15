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Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри» в матче Серии А

Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри» в матче Серии А
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Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. «Наполи» разгромил соперника со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Ди Лоренцо – 18'     0:2 Кварацхелия – 66'     0:3 Лукаку – 70'     0:4 Буонджорно – 90+3'    

На 18-й минуте забил защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо с передачи нападающего Ромелу Лукаку. На 66-й минуте отметился голом нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, которому ассистировал также Лукаку. На 71-й минуте Лукаку с передачи Кварацхелии довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте отличился защитник «Наполи» Алессандро Буонджорно — 4:0.

После этой победы «Наполи» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с двумя очками идёт 18-м.

Турнирная таблица Серии А
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