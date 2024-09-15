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Сегодня, 15 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли три заключительных матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей РПЛ 15 сентября:

«Динамо» Москва — «Ахмат» — 4:2;

«Акрон» — «Химки» – 3:0;

«Динамо» Махачкала — «Спартак» — 1:1.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 20 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 18 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший также 18 очков.

В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Оба клуба набрали по пять очков.