Сегодня, 15 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли три заключительных матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.
Результаты матчей РПЛ 15 сентября:
«Динамо» Москва — «Ахмат» — 4:2;
«Акрон» — «Химки» – 3:0;
«Динамо» Махачкала — «Спартак» — 1:1.
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 20 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 18 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший также 18 очков.
В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Оба клуба набрали по пять очков.