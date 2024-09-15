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Чемпионат России по футболу: результаты 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: результаты 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Завершился 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 8-го тура чемпионата России:

  • «Рубин» — «Крылья Советов» — 0:2
  • «Оренбург» — «Локомотив» — 2:4
  • «Факел» — «Пари НН» — 0:0
  • ЦСКА — «Зенит» — 0:1
  • «Краснодар» — «Ростов» — 2:0
  • «Динамо» Москва — «Ахмат» — 4:2
  • «Акрон» — «Химки» — 3:0
  • «Динамо» Махачкала — «Спартак» — 1:1

После восьми туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. На втором месте располагается «Краснодар» с 18 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», заработавший также 18 очков.

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