Чемпионат России по футболу: результаты 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Завершился 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 8-го тура чемпионата России:
- «Рубин» — «Крылья Советов» — 0:2
- «Оренбург» — «Локомотив» — 2:4
- «Факел» — «Пари НН» — 0:0
- ЦСКА — «Зенит» — 0:1
- «Краснодар» — «Ростов» — 2:0
- «Динамо» Москва — «Ахмат» — 4:2
- «Акрон» — «Химки» — 3:0
- «Динамо» Махачкала — «Спартак» — 1:1
После восьми туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. На втором месте располагается «Краснодар» с 18 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», заработавший также 18 очков.
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