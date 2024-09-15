Чемпионат России по футболу: результаты 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Завершился 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 8-го тура чемпионата России:

«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:2

«Оренбург» — «Локомотив» — 2:4

«Факел» — «Пари НН» — 0:0

ЦСКА — «Зенит» — 0:1

«Краснодар» — «Ростов» — 2:0

«Динамо» Москва — «Ахмат» — 4:2

«Акрон» — «Химки» — 3:0

«Динамо» Махачкала — «Спартак» — 1:1

После восьми туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. На втором месте располагается «Краснодар» с 18 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», заработавший также 18 очков.