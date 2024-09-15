«Атлетик» Бильбао на выезде обыграл «Лас-Пальмас» в матче 5-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретились каталонские «Лас-Пальмас» и «Атлетик» Бильбао. Игра прошла на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу «Атлетика».
Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 3
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Сансет – 7' 0:2 Уильямс – 30' 1:2 Рамирес – 58' 1:3 Паредес – 76' 2:3 Муньос – 83'
Удаления: нет / Хаурехисар – 56'
В составе гостей забили Ойан Сансет, Нико Уильямс и Айтор Паредес. У хозяев отличились Сандро Рамирес и Алекс Муньос.
Клуб из Бильбао после этого матча заработал семь очков. Теперь «Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» с двумя очками идёт 19-м.
Комментарии
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