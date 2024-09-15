«Атлетик» Бильбао на выезде обыграл «Лас-Пальмас» в матче 5-го тура Ла Лиги

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретились каталонские «Лас-Пальмас» и «Атлетик» Бильбао. Игра прошла на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу «Атлетика».

В составе гостей забили Ойан Сансет, Нико Уильямс и Айтор Паредес. У хозяев отличились Сандро Рамирес и Алекс Муньос.

Клуб из Бильбао после этого матча заработал семь очков. Теперь «Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» с двумя очками идёт 19-м.