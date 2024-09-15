«Cпартак» провёл худший матч в текущем сезоне РПЛ по ударам в створ и xG
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«Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ, в котором нанёс 13 ударов (1 — в створ) при показателе ожидаемых голов (xG) 0,92. Это худший матч «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России по указанным параметрам. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20' 1:1 Литвинов – 36'
Удаления: Мрезиг – 90' / нет
На 20-й минуте Манфред Угальде вывел гостей вперёд. На 37-й минуте игрок красно-белых Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота.
Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.
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