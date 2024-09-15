«Cпартак» провёл худший матч в текущем сезоне РПЛ по ударам в створ и xG

«Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ, в котором нанёс 13 ударов (1 — в створ) при показателе ожидаемых голов (xG) 0,92. Это худший матч «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России по указанным параметрам. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

На 20-й минуте Манфред Угальде вывел гостей вперёд. На 37-й минуте игрок красно-белых Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.