Артета высказался о третьей подряд выездной победе «Арсенала» в играх с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0).

«У нас есть сила делать многих людей счастливыми и гордыми. Мы определённо сделали праздник сегодня, учитывая то, что это наша третья подряд гостевая победа здесь. Это много значит.

Я думаю, что нам нужно многое делать правильно в этой лиге, чтобы добиваться таких результатов. Это здорово, я люблю побеждать. Особенно когда ты делаешь других людей действительно гордыми и счастливыми», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Тоттенхэм» (4) располагается на 13-й строчке.