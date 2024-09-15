Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета высказался о третьей подряд выездной победе «Арсенала» в играх с «Тоттенхэмом»

Артета высказался о третьей подряд выездной победе «Арсенала» в играх с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 64'    

«У нас есть сила делать многих людей счастливыми и гордыми. Мы определённо сделали праздник сегодня, учитывая то, что это наша третья подряд гостевая победа здесь. Это много значит.

Я думаю, что нам нужно многое делать правильно в этой лиге, чтобы добиваться таких результатов. Это здорово, я люблю побеждать. Особенно когда ты делаешь других людей действительно гордыми и счастливыми», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Тоттенхэм» (4) располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в гостевом матче 4-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android