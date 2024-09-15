Марцел Личка прокомментировал дебют Артура Гомеса за «Динамо» в матче с «Ахматом»
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил дебют бразильского полузащитника Артура Гомеса в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 64' 3:2 Макаров – 90+3' 4:2 Гагнидзе – 90+9'
«Я рад, что он смог выйти с первых минут. Ему ещё нужно познакомиться с партнёрами, потому что многие уезжали в сборные. Сегодня он показал чуть-чуть, но способен на большее. Уверен, что в следующих играх, когда он сыграется с партнёрами, то он нам поможет. Я доволен им. Скажу, чтобы он больше рисковал, потому что он хорошо играет один в один.
Это умный футболист, который может закрыть все три позиции в атаке – играть как на флангах, так и смещаться в середину и действовать между линиями как «десятка», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:04
-
19:59
-
19:56
-
19:54