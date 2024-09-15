Марцел Личка прокомментировал дебют Артура Гомеса за «Динамо» в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил дебют бразильского полузащитника Артура Гомеса в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

«Я рад, что он смог выйти с первых минут. Ему ещё нужно познакомиться с партнёрами, потому что многие уезжали в сборные. Сегодня он показал чуть-чуть, но способен на большее. Уверен, что в следующих играх, когда он сыграется с партнёрами, то он нам поможет. Я доволен им. Скажу, чтобы он больше рисковал, потому что он хорошо играет один в один.

Это умный футболист, который может закрыть все три позиции в атаке – играть как на флангах, так и смещаться в середину и действовать между линиями как «десятка», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.