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Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал ничью с «Динамо» Мх в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал ничью с «Динамо» Мх в РПЛ
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Сегодня мы рассчитывали сыграть в атаку. В целом нам удалось, мы забили первыми. К сожалению, не удалось удержать победный счёт. Матч был очень сложный, боевой — много жёлтых карточек.

Я ожидал больше ударов в створ от команды, поэтому мы выставляли такой атакующий состав. Надо отдать должное «Динамо» — хорошо оборонялись, выиграли много единоборств», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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