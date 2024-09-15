Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал ничью с «Динамо» Мх в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Сегодня мы рассчитывали сыграть в атаку. В целом нам удалось, мы забили первыми. К сожалению, не удалось удержать победный счёт. Матч был очень сложный, боевой — много жёлтых карточек.

Я ожидал больше ударов в створ от команды, поэтому мы выставляли такой атакующий состав. Надо отдать должное «Динамо» — хорошо оборонялись, выиграли много единоборств», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.