Гладилин: «Динамо» Мх знает что-то особенное про «Спартак» — нашло противоядие

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Я ожидал, что игра с махачкалинским «Динамо» будет непростой для «Спартака». «Динамо» очень мощно играет на своём поле. Хоть «Спартак» и вёл в счёте, Угальде великолепно завершил атаку, но я не считаю это никакой трагедией, «Спартак» всё ещё претендует на чемпионство. Динамо» до конца упиралось и достойно вырвало ничью.

Получается, что «Динамо» знает что-то особенное про «Спартак». После прошлого матча в Москве команда нашла противоядие», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.