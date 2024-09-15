Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Динамо» Мх знает что-то особенное про «Спартак» — нашло противоядие

Гладилин: «Динамо» Мх знает что-то особенное про «Спартак» — нашло противоядие
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с махачкалинским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Я ожидал, что игра с махачкалинским «Динамо» будет непростой для «Спартака». «Динамо» очень мощно играет на своём поле. Хоть «Спартак» и вёл в счёте, Угальде великолепно завершил атаку, но я не считаю это никакой трагедией, «Спартак» всё ещё претендует на чемпионство. Динамо» до конца упиралось и достойно вырвало ничью.

Получается, что «Динамо» знает что-то особенное про «Спартак». После прошлого матча в Москве команда нашла противоядие», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Мостовой: «Динамо» Мх — самая неудобная команда для «Спартака», у них надо учиться обороне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android