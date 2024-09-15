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Тренер «Спартака» Станкович: в «Динамо» Мх все играют каждый эпизод как последний в жизни

Тренер «Спартака» Станкович: в «Динамо» Мх все играют каждый эпизод как последний в жизни
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результат матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Динамо» Махачкала — очень организованная, боевая команда. Все бьются до конца, забирают подборы. Каждый футболист играет каждый эпизод как последний в жизни. От первой и до последней минуты соперник был очень агрессивен», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 20-й минуте Манфред Угальде вывел гостей вперёд. На 37-й минуте игрок красно-белых Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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