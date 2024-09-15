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Чемпион UFC Махачев: кайфанул от футбола, но хотел, чтобы «Динамо» Мх обыграло «Спартак»

Чемпион UFC Махачев: кайфанул от футбола, но хотел, чтобы «Динамо» Мх обыграло «Спартак»
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о посещении матча чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Спартак» (1:1). Махачев нанёс символический удар перед игрой.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

— Честно говоря, кайфанул от футбола. Все 90 минут переживал, хотел, чтобы «Динамо» выиграло. Но 1:1 — достойный счёт, хороший матч. «Спартак» тоже хорошо играл. Думал, с ним будет посложнее, но у нас новая команда, сыграла достойно. Были шансы на победу.

— Были славные времена «Анжи». Как тебе нынешнее «Динамо»?
— Возрождение футбола, республика перезагрузилась. В соцсетях написал, что иду на матч «Динамо» — «Спартак», все знакомые начали писать, чтобы я достал билеты. Оказывается, все билеты были распроданы, не смог никому помочь, — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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