Чемпион UFC Махачев: кайфанул от футбола, но хотел, чтобы «Динамо» Мх обыграло «Спартак»

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о посещении матча чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Спартак» (1:1). Махачев нанёс символический удар перед игрой.

— Честно говоря, кайфанул от футбола. Все 90 минут переживал, хотел, чтобы «Динамо» выиграло. Но 1:1 — достойный счёт, хороший матч. «Спартак» тоже хорошо играл. Думал, с ним будет посложнее, но у нас новая команда, сыграла достойно. Были шансы на победу.

— Были славные времена «Анжи». Как тебе нынешнее «Динамо»?

— Возрождение футбола, республика перезагрузилась. В соцсетях написал, что иду на матч «Динамо» — «Спартак», все знакомые начали писать, чтобы я достал билеты. Оказывается, все билеты были распроданы, не смог никому помочь, — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.