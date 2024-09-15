Биджиев ответил, почему «Спартаку» не удаётся обыграть махачкалинское «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

— Может быть, есть какой‑то секрет в играх со «Спартаком»? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.

— Секрет один — соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%. Ребята отработали хороший матч, «Спартак» владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Ранее дагестанский клуб победил красно‑белых со счётом 1:0 в матче Фонбет Кубка России.