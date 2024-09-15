Биджиев ответил, почему «Спартаку» не удаётся обыграть махачкалинское «Динамо»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20' 1:1 Литвинов – 36'
Удаления: Мрезиг – 90' / нет
— Может быть, есть какой‑то секрет в играх со «Спартаком»? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.
— Секрет один — соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%. Ребята отработали хороший матч, «Спартак» владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».
Ранее дагестанский клуб победил красно‑белых со счётом 1:0 в матче Фонбет Кубка России.
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