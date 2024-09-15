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Чемпион UFC Махачев: думаю, на следующий матч «Динамо» Мх придём вместе с Хабибом

Чемпион UFC Махачев: думаю, на следующий матч «Динамо» Мх придём вместе с Хабибом
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев сообщил о том, что посетит следующий матч махачкалинского «Динамо» со своим товарищем Хабибом Нурмагомедовым, который входит в Зал славы UFC. Сегодня, 15 сентября, Махачев побывал на матче 8-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Спартак». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

— Когда Хабиб посетит матч «Динамо» Мх?
— Думаю, на следующий матч мы придём вместе, — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за девять матчей.

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