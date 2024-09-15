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Хет-трик Бензема помог «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Вахду» со счётом 7:1 в игре Про-Лиги

Хет-трик Бензема помог «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Вахду» со счётом 7:1 в игре Про-Лиги
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Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Вахда». «Аль-Иттихад» разгромил соперника с счётом 7:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
7 : 1
Аль-Вахда
Мекка
1:0 Бензема – 2'     2:0 Ауар – 13'     2:1 Амин – 31'     3:1 Фабиньо – 45+4'     4:1 Бензема – 47'     5:1 Аль-Сагур – 55'     6:1 Аль-Шехри – 87'     7:1 Бензема – 89'    

На второй минуте забил нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема с передачи Стивена Бергвейна. На 13-й минуте удвоил преимущество «Аль-Иттихада» Уссем Ауар, которому ассистировал Мусса Диаби. На 31-й минуте отличился игрок «Аль-Вахды» Юссеф Амин. На 45+4-й минуте забил полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо с передачи Диаби.

Во втором тайме «Аль-Иттихад» увеличил своё преимущество. На 47-й минуте Бензема оформил дубль с передачи Бергвейна. На 55-й минуте игрок «Аль-Иттихада» Фаваз Аль-Сагур забил пятый гол своей команды в матче. На 87-й минуте отличился нападающий «Аль-Иттихада» Салех Аль-Шехри. Через две минуты Бензема оформил хет-трик.

После трёх туров «Аль-Иттихад» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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