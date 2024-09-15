Хет-трик Бензема помог «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Вахду» со счётом 7:1 в игре Про-Лиги

Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Вахда». «Аль-Иттихад» разгромил соперника с счётом 7:1.

На второй минуте забил нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема с передачи Стивена Бергвейна. На 13-й минуте удвоил преимущество «Аль-Иттихада» Уссем Ауар, которому ассистировал Мусса Диаби. На 31-й минуте отличился игрок «Аль-Вахды» Юссеф Амин. На 45+4-й минуте забил полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо с передачи Диаби.

Во втором тайме «Аль-Иттихад» увеличил своё преимущество. На 47-й минуте Бензема оформил дубль с передачи Бергвейна. На 55-й минуте игрок «Аль-Иттихада» Фаваз Аль-Сагур забил пятый гол своей команды в матче. На 87-й минуте отличился нападающий «Аль-Иттихада» Салех Аль-Шехри. Через две минуты Бензема оформил хет-трик.

После трёх туров «Аль-Иттихад» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.