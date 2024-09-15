Хет-трик Бензема помог «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Вахду» со счётом 7:1 в игре Про-Лиги

Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Вахда». «Аль-Иттихад» разгромил соперника с счётом 7:1.
На второй минуте забил нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема с передачи Стивена Бергвейна. На 13-й минуте удвоил преимущество «Аль-Иттихада» Уссем Ауар, которому ассистировал Мусса Диаби. На 31-й минуте отличился игрок «Аль-Вахды» Юссеф Амин. На 45+4-й минуте забил полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо с передачи Диаби.
Во втором тайме «Аль-Иттихад» увеличил своё преимущество. На 47-й минуте Бензема оформил дубль с передачи Бергвейна. На 55-й минуте игрок «Аль-Иттихада» Фаваз Аль-Сагур забил пятый гол своей команды в матче. На 87-й минуте отличился нападающий «Аль-Иттихада» Салех Аль-Шехри. Через две минуты Бензема оформил хет-трик.
После трёх туров «Аль-Иттихад» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
- 15 сентября 2024
-
23:44
-
23:44
-
23:38
-
23:38
-
23:37
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
23:02
-
22:58
-
22:51
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:10
-
21:09