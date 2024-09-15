Хлусевич: «Спартак» был ближе к победе в матче с «Динамо» Мх

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Не могу сказать, что мы сели после забитого мяча. Продолжали играть, нелепый автогол. За первый тайм было всё. По моментам, по количеству атак «Спартак» сегодня был ближе к победе. Но ещё посмотрим, разберём игру», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 20-й минуте Манфред Угальде вывел гостей вперёд. На 37-й минуте игрок красно-белых Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.