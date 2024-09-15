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Новичок «Спартака» Мангаш: у меня получился дебют-вечеринка, была прекрасная атмосфера

Новичок «Спартака» Мангаш: у меня получился дебют-вечеринка, была прекрасная атмосфера
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Португальский защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш поделился впечатлениями от своего дебюта за красно-белых в матче 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

— Какие ощущения от стадиона, на котором удалось дебютировать?
— Всё круто, получился дебют-вечеринка. Стадион заполнился, прекрасная атмосфера. Мне понравилось так дебютировать за «Спартак».

— На сколько сильно расстроишься, когда узнаешь, что трибуна «Б» не ходит на РПЛ и Кубок?
— Конечно, клубу нужны активные болельщики, жалко, что их нет на официальных матчах, но что имеем, то имеем, — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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