Игрок «Спартака» Хлусевич: Джикия — человек с большим именем. Рад, что он нашёл себе клуб

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал переход бывшего капитана команды Георгия Джикии в «Химки».

«Джикия — игрок сборной, человек с большим именем. Не мне судить. Он нашёл клуб, и я рад за него. Желаю, чтобы Георгий играл, и самое главное без травм», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, летом 2024 года Джикия покинул «Спартак» в связи с истечением срока действия соглашения. Защитник провёл 215 матчей за красно-белых и помог команде выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 3,5 млн.

13 сентября Джикия подписал контракт с «Химками». Об этом сообщила пресс-служба подмосковной команды в социальных сетях.