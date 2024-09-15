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Игрок сборной России Хлусевич: во Вьетнаме не было страшно. Чего там бояться?

Игрок сборной России Хлусевич: во Вьетнаме не было страшно. Чего там бояться?
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Футболист сборной России Даниил Хлусевич высказался о погоде во Вьетнаме.

«Во Вьетнаме не было чего-то сильно необычного в погоде, на что можно было бы обращать внимание. Может, потому что в Крыму я часто такое видел. Для меня это не новшество. Не было мысли «Всё, застряли». Я был спокоен. Никого страха, чего там бояться? Ничего такого не было», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

7 сентября товарищеский матч российской национальной команды с Таиландом был отменён из-за тайфуна. До этого, 5 сентября, сборная России встретилась в товарищеской игре с Вьетнамом, в которой одержала победу со счётом 3:0. Помимо игры с Вьетнамом, в 2024 году Россия провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).

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