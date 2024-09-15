Игрок «Спартака» Мангаш: Москва очень большой город, в нём больше людей, чем в Португалии

Португальский защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о своей адаптации в клубе и в Москве.

«Партнёры оказали мне тёплый приём в «Спартаке», тренер помогает, так что всё нормально.

Москва очень большой город, там живёт больше, чем в моей родной Португалии. 13 миллионов в Москве, а в Португалии — 10», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

О переходе 26-летнего Рикарду Мангашаиз португальской «Витории Гимарайнш» в «Спартак» было объявлено 10 сентября. В текущем сезоне футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.