Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Хлусевич: рад, что вся эта история с Соболевым закончилась

Защитник «Спартака» Хлусевич: рад, что вся эта история с Соболевым закончилась
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о переходе нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Рад, что вся эта история закончилась и всё разрешилось для него самого. Это в первую очередь. Я на это внимания не обращаю, это отношения между клубами.

В команде особо не было разговоров после перехода Соболева. Кто-то шутит, прикалывается. Спокойно к этому отнеслись», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Александр Соболев в конце августа подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Материалы по теме
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android