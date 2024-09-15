Защитник «Спартака» Хлусевич: рад, что вся эта история с Соболевым закончилась

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о переходе нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Рад, что вся эта история закончилась и всё разрешилось для него самого. Это в первую очередь. Я на это внимания не обращаю, это отношения между клубами.

В команде особо не было разговоров после перехода Соболева. Кто-то шутит, прикалывается. Спокойно к этому отнеслись», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Александр Соболев в конце августа подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.