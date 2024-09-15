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Игрок «Спартака» Мангаш — о матче с «Динамо» Мх: против нас играли настоящие бойцы

Игрок «Спартака» Мангаш — о матче с «Динамо» Мх: против нас играли настоящие бойцы
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Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Сегодня мы хотели победить, но была сложная игра с сложным газоном. Против нас играли настоящие бойцы. Надеюсь, в следующем матче удача будет на нашей стороне, но сегодня мы должны были побеждать», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за девять матчей. «Спартак» (15) располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (20).

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