Игрок «Спартака» Мангаш — о матче с «Динамо» Мх: против нас играли настоящие бойцы
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20' 1:1 Литвинов – 36'
Удаления: Мрезиг – 90' / нет
«Сегодня мы хотели победить, но была сложная игра с сложным газоном. Против нас играли настоящие бойцы. Надеюсь, в следующем матче удача будет на нашей стороне, но сегодня мы должны были побеждать», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за девять матчей. «Спартак» (15) располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (20).
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
23:44
-
23:44
-
23:38
-
23:38
-
23:37
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
23:02
-
22:58
-
22:51
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:10
-
21:09