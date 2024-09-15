Игрок «Спартака» Мангаш — о матче с «Динамо» Мх: против нас играли настоящие бойцы

Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Сегодня мы хотели победить, но была сложная игра с сложным газоном. Против нас играли настоящие бойцы. Надеюсь, в следующем матче удача будет на нашей стороне, но сегодня мы должны были побеждать», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за девять матчей. «Спартак» (15) располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (20).