Гафин — о футболисте московского «Динамо» Гагнидзе: у него огромный потенциал

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил потенциал молодого полузащитника команды Луки Гагнидзе. Представитель руководства клуба также прокомментировал второй забитый мяч грузинского футболиста в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Мы все знаем, что Лука Гагнидзе — качественный молодой футболист, игрок сборной Грузии. У него огромный потенциал. Я рад, что Лука забил свой второй мяч. Очень хочется видеть его прогресс в «Динамо», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 8-го тура московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков.