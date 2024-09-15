Гафин — о футболисте московского «Динамо» Гагнидзе: у него огромный потенциал
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил потенциал молодого полузащитника команды Луки Гагнидзе. Представитель руководства клуба также прокомментировал второй забитый мяч грузинского футболиста в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 64' 3:2 Макаров – 90+3' 4:2 Гагнидзе – 90+9'
«Мы все знаем, что Лука Гагнидзе — качественный молодой футболист, игрок сборной Грузии. У него огромный потенциал. Я рад, что Лука забил свой второй мяч. Очень хочется видеть его прогресс в «Динамо», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».
После 8-го тура московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков.
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