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Гафин — о футболисте московского «Динамо» Гагнидзе: у него огромный потенциал

Гафин — о футболисте московского «Динамо» Гагнидзе: у него огромный потенциал
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил потенциал молодого полузащитника команды Луки Гагнидзе. Представитель руководства клуба также прокомментировал второй забитый мяч грузинского футболиста в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Мы все знаем, что Лука Гагнидзе — качественный молодой футболист, игрок сборной Грузии. У него огромный потенциал. Я рад, что Лука забил свой второй мяч. Очень хочется видеть его прогресс в «Динамо», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 8-го тура московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков.

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