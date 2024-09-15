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«Арис» без Кокорина разгромил «Омонию Арадипу» в матче 3-го тура чемпионата Кипра

«Арис» без Кокорина разгромил «Омонию Арадипу» в матче 3-го тура чемпионата Кипра
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Завершился матч 3-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония Арадипу» и «Арис». Гости одержали победу со счётом 3:0.

Кипр — Первый дивизион . 3-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Омония Арадипу
Арадипу
Окончен
0 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Монтнор – 2'     0:2 Квилитая – 63'     0:3 Sawo – 83'    
Удаления: нет / Урошевич – 29'

На второй минуте счёт открыл нападающий «Ариса» Джейден Монтнор. На 63-й минуте форвард гостей Георгий Квилитая реализовал пенальти. Окончательный счёт установил Закая Саво на 83-й минуте. «Арис» с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Слободана Урошевича.

Российский нападающий гостей Александр Кокорин не принял участия в минувшем матче. Форвард не попал в заявку своей команды.

«Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры. «Омония Арадипу» находится на предпоследней, 13-й строчке, заработав одно очко.

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