«Арис» без Кокорина разгромил «Омонию Арадипу» в матче 3-го тура чемпионата Кипра

Завершился матч 3-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония Арадипу» и «Арис». Гости одержали победу со счётом 3:0.

На второй минуте счёт открыл нападающий «Ариса» Джейден Монтнор. На 63-й минуте форвард гостей Георгий Квилитая реализовал пенальти. Окончательный счёт установил Закая Саво на 83-й минуте. «Арис» с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Слободана Урошевича.

Российский нападающий гостей Александр Кокорин не принял участия в минувшем матче. Форвард не попал в заявку своей команды.

«Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры. «Омония Арадипу» находится на предпоследней, 13-й строчке, заработав одно очко.