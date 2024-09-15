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Артём Дзюба отреагировал на победу «Акрона» над «Химками»

Артём Дзюба отреагировал на победу «Акрона» над «Химками»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Химками» в матче 8-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

«С победой, команда! Важнейшие три очка. Готовимся к Кубку», – написал Дзюба в телеграм-канале.

Минувшая игра стала для Дзюбы дебютной в составе тольяттинского клуба. В компенсированное время форвард «Акрона» отметился результативной передачей.

За свою карьеру 36-летний Артём Дзюба принял участие в 423 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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