Артём Дзюба отреагировал на победу «Акрона» над «Химками»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Химками» в матче 8-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

«С победой, команда! Важнейшие три очка. Готовимся к Кубку», – написал Дзюба в телеграм-канале.

Минувшая игра стала для Дзюбы дебютной в составе тольяттинского клуба. В компенсированное время форвард «Акрона» отметился результативной передачей.

За свою карьеру 36-летний Артём Дзюба принял участие в 423 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.