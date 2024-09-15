Чемпион UFC Махачев: понравился Абакар Гаджиев из «Динамо» Мх — даже футболку мне подарил

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что в матче 8-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак» ему понравился игрок дагестанской команды Абакар Гаджиев.

«Из «Спартака» никого не смогу выделить, в «Динамо» мне понравился Гаджиев — бегал до конца. Даже футболку мне подарил, в следующий раз в ней приду на матч», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.