Чемпион UFC Махачев: понравился Абакар Гаджиев из «Динамо» Мх — даже футболку мне подарил
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что в матче 8-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак» ему понравился игрок дагестанской команды Абакар Гаджиев.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20' 1:1 Литвинов – 36'
Удаления: Мрезиг – 90' / нет
«Из «Спартака» никого не смогу выделить, в «Динамо» мне понравился Гаджиев — бегал до конца. Даже футболку мне подарил, в следующий раз в ней приду на матч», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.
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