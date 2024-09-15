Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал разгромную победу над «Жироной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе сине-гранатовых в матче 5-го тура Ла Лиги с «Жироной» (4:1).

«Это была непростая игра. Соперник действовал очень хорошо. Но мы начали отлично. И, думаю, заслужили такого результата.

Наша удачная серия? Мы очень усердно тренировались, хорошо готовились к каждой игре. Нам нужно идти шаг за шагом. Мы находимся в хорошей форме и должны продолжать», – приводит слова Флика Marca.

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Барселона» заработала 15 очков и располагается на первой строчке.