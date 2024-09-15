Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал разгромную победу над «Жироной»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе сине-гранатовых в матче 5-го тура Ла Лиги с «Жироной» (4:1).
Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 30' 0:2 Ямаль – 37' 0:3 Ольмо – 47' 0:4 Педри – 64' 1:4 Стуани – 80'
Удаления: нет / Ф. Торрес – 86'
«Это была непростая игра. Соперник действовал очень хорошо. Но мы начали отлично. И, думаю, заслужили такого результата.
Наша удачная серия? Мы очень усердно тренировались, хорошо готовились к каждой игре. Нам нужно идти шаг за шагом. Мы находимся в хорошей форме и должны продолжать», – приводит слова Флика Marca.
«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Барселона» заработала 15 очков и располагается на первой строчке.
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