Личка назвал игроков «Динамо», которые не примут участия в кубковой игре с «Динамо» Мх

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто не сможет сыграть за бело-голубых в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в среду, 18 сентября, в 21:15 мск.

«Грулёв точно не будет играть, Лаксальт тоже вряд ли. Насчёт Муми посмотрим – возможно, он получит какие-то минуты в матче со «Спартаком», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Обе команды выступают в группе А. После трёх туров лидирует московский «Спартак», который набрал шесть очков. Следом идут махачкалинское и московское «Динамо», которые также набрали по шесть очков. Замыкают квартет самарские «Крылья Советов», которые не набрали ни одного очка.