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Личка назвал игроков «Динамо», которые не примут участия в кубковой игре с «Динамо» Мх

Личка назвал игроков «Динамо», которые не примут участия в кубковой игре с «Динамо» Мх
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто не сможет сыграть за бело-голубых в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в среду, 18 сентября, в 21:15 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Грулёв точно не будет играть, Лаксальт тоже вряд ли. Насчёт Муми посмотрим – возможно, он получит какие-то минуты в матче со «Спартаком», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Обе команды выступают в группе А. После трёх туров лидирует московский «Спартак», который набрал шесть очков. Следом идут махачкалинское и московское «Динамо», которые также набрали по шесть очков. Замыкают квартет самарские «Крылья Советов», которые не набрали ни одного очка.

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