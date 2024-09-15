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«Ланс» и «Лион» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги 1

«Ланс» и «Лион» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги 1
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Завершился заключительный матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). В качестве главного арбитра выступил Бастьен Дешепи. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 0
Лион
Лион

На 11-й и 57-й минутах полузащитник «Лиона» Гифт Орбан дважды отправлял мяч в ворота хозяев, однако оба гола были отменены судьёй после просмотра VAR.

«Ланс» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала восемь очков за четыре матча. «Лион» находится на 13-й строчке, заработав четыре очка за аналогичное количество игр. В следующем туре «Ланс» встретится с «Ренном» (21 сентября), а «Брест» — с «Марселем» (22 сентября).

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