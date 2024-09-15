Марцел Личка совершил символическое вбрасывание перед матчем хоккейного «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка произвёл символическое вбрасывание перед матчем хоккейного «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 15 сентября, московское «Динамо» сыграло с минским «Динамо» и одержало победу со счётом 6:3. Впервые на «ВТБ Арене» в один день прошли игры футбольного и хоккейного «Динамо».

Ранее футбольное московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:2. Подопечные Марцела Лички занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за восемь матчей.

Хоккейное московское «Динамо» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда заработала четыре очка за пять игр.