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Марцел Личка совершил символическое вбрасывание перед матчем хоккейного «Динамо»

Марцел Личка совершил символическое вбрасывание перед матчем хоккейного «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка произвёл символическое вбрасывание перед матчем хоккейного «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 15 сентября, московское «Динамо» сыграло с минским «Динамо» и одержало победу со счётом 6:3. Впервые на «ВТБ Арене» в один день прошли игры футбольного и хоккейного «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

Ранее футбольное московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:2. Подопечные Марцела Лички занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за восемь матчей.

Хоккейное московское «Динамо» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда заработала четыре очка за пять игр.

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