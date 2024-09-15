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Артига: кто судит о матче по табло, думает, что для «Акрона» была простая игра с «Химками»

Артига: кто судит о матче по табло, думает, что для «Акрона» была простая игра с «Химками»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение от «Акрона» со счётом 0:3 в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

«Кто судит о матче только по табло, думает, что для «Акрона» сегодня была очень простая игра. Что ж, это не так. Первые 40 минут мы очень хорошо играли, создали много моментов и могли забить два, три или даже четыре гола. Но после контратаки они забили первый гол, а через пять минут ещё и второй. Тогда уже играть стало сложно. Во втором тайме «Акрон» также старался забить, но наши защитники и вратарь бились до последнего, пропустив третий гол лишь в самой концовке», – приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

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