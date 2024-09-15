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Монца — Интер, результат матча 15 сентября 2024, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

«Интер» ушёл от поражения в матче с «Монцей» в Серии А
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Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Монца» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Карвалью – 81'     1:1 Думфрис – 88'    

На 81-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Монцы» Дани Карвалью, которому ассистировал защитник Армандо Иццо. На 88-й минуте отличился защитник «Интера» Дензел Думфрис с передачи полузащитника Карлоса Аугусто.

После этой игры в активе «Интера» стало восемь очков. Подопечные Симоне Индзаги занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» идёт 15-й с тремя очками. Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Наполи» (9).

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