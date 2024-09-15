Махачев обратился к футболистам махачкалинского «Динамо» после игры со «Спартаком»

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обратился к футболистам махачкалинского «Динамо» в раздевалке после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча прошла в Дагестане. Она завершилась со счётом 1:1. Махачев стал почётным гостем матча и нанёс символический удар.

«Хотел бы всех пацанов поблагодарить сегодня! На все 100% выложились на поле. Могли выиграть.Были моменты. Спасибо за такой праздник! Пацанам удачи! Со своей стороны будем всячески поддерживать вас», — сказал Махачев в видео, которое было опубликован пресс-службой клуба в социальных сетях.