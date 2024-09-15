Сегодня, 15 сентября, в 4-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 прошли пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Лиги 1 15 сентября:

«Ренн» — «Монпелье» — 3:0;

«Нант» — «Реймс» — 1:2;

«Страсбург» — «Анже» — 1:1;

«Тулуза» — «Гавр» – 2:0;

«Ланс» — «Лион» — 0:0.

Первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025 занимает «ПСЖ», набрав 12 очков. На второй строчке располагается «Марсель», заработавший 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Монако», набравший также 10 очков. В зоне вылета располагаются «Анже» и «Монпелье». Обе команды набрали по одному очку.